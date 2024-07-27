Самоназначение антибиотиков может навредить печени

Практически любой лекарственный препарат так или иначе влияет на печень, ее правильное функционирование и в целом здоровье. Даже обезболивающие и жаропонижающие.



"Действие лекарств — это сложная химическая реакция в организме, которая в том числе включает их "обезвреживание" от токсичного воздействия. И на нее влияет все: от того, чем вы запиваете, соблюдаете ли правила в зависимости от приема пищи, какие вообще вы лекарства пьете, если назначили какой-то комплекс — соблюдаете ли вы порядок. Потому что иногда эффективность препаратов зависит друг от друга. Зачастую пациенты занимаются самолечением, покупая препараты из рекламы без консультации с врачом. А потом даже не читают инструкцию по применению, считая, что их лечение безобидно — но это не так", - рассказывает клинический фармаколог ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12" Алена Гудкова.

Крайне важно внимательно следить за дозировкой медикаментов и избегать одновременного приема нескольких препаратов с одинаковым активным веществом. Это особенно актуально для парацетамола, который содержится во многих комплексных лекарствах от простуды, которые люди часто принимают в больших количествах одновременно. Уже через 1–2 дня такого активного использования может произойти передозировка, и начнутся проблемы.

Когда печень постоянно подвергается нагрузкам — будь то алкоголь, неправильное питание или длительный и бесконтрольный прием большого количества медикаментов — ее система детоксикации начинает давать сбои. В результате увеличивается токсичность препаратов, что может приводить к воспалительным процессам, накоплению жира, нарушению оттока желчи и гибели клеток печени. Важно отметить, что все эти процессы развиваются незаметно и не оказывают значительного влияния на общее самочувствие, сообщает КП-Тюмень.