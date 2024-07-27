Как бороться с коконами боярышницы

В июле бабочки отложили яйца, на обратной стороне листьев розоцветных плодовых деревьев и кустарников (яблони культурные и дички, груша, ирга, черноплодная рябина, абрикос и т.д.). Через неделю из них отродились гусеницы, немного напитались, объев листовую поверхность, сплели коконы, скрепив паутиной листья, в которых и останутся зимовать до весны.

Теперь дачники в саду, наблюдают такую картину: молодой лист растения скелетирован, скручен и обмотан паутиной, внутри небольшие темно - серые гусеницы. В природе все продумано, ведь осенью лист с деревьев облетит, а наши коконы так и останутся висеть на деревьях, примотанные к веткам паутиной.

В этом году они уже никакого вреда не причинят растениям. Этот вид вредителя развивается за сезон всего в одном поколении.

В зависимости от погодных условий осень, зима текущего года, часть из них может погибнуть. Особенно если потепление будет сменяться резким похолоданием и наоборот. Выжившие, при наступлении теплой погоды, выйдут из состояния покоя и отправятся на поиски пропитания. Пищей для них станут молодые почки растений семейства розоцветных. Поврежденные почки не распустятся, сообщает АиФ-Тюмень.

"Если пораженных листьев не много, то рекомендован ручной сбор коконов и их уничтожение. Если же картина носит угрожающий характер, то плодовые обрабатываем разрешенными инсектицидами, с периодом ожидания 20 дней. Главное, чтобы капли препарата не попали на рядом растущие растения, урожай с которых мы сейчас собираем (смородина, крыжовник, вишня, клубника)", - пояснила агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шадрина Елена.