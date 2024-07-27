Студенты ТюмГУ оформили территорию детского дома "Сияние Севера"

Студенты ТюмГУ прошли производственную художественно-оформительскую практику на Ямале. Ребята третьего курса красочно оформили территорию ГКУ ЯНАО "Детский дом "Сияние Севера". Они выполнили росписи гаража, будки охранника и малых архитектурных форм. Концепция их работы основана на богатстве природы и традиционных орнаментах Ямала, а главной темой стало "Ямальское утро".

Студенты стремились отразить ключевые символы региона в своих росписях. На рисунках можно увидеть величественную тундру и густые леса. Не забыто и традиционное жилище – чум. Ребята изобразили разнообразие северных грибов и ягод. Одним из самых ярких элементов росписи стала морошка – уникальная ягода, встречающаяся только на Ямале.

В композициях также использован орнамент коренных народов Севера, который занимает важное место в истории и символике Ямала.

Работы студентов представляют собой гармоничное сочетание природы и культурного наследия Ямала, передавая уникальность региона через художественные мотивы. Новые росписи будут радовать, как воспитанников детского дома, так и сотрудников учреждения, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.