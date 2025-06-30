В Тюмени откроют уличную выставку о строителях

Выставка со звучным названием "Тюменцы строят Россию" открывается в Тюмени 1 июля в 10 часов в скверике около института наук о Земле Тюменского госуниверситета.

Организовал выставку Союз строителей Тюменской области, в экспозиции представлены знаковые, уникальные по конструктивам и технологиям объекты, построенные тюменскими застройщиками во многих городах России: Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Омске, Сургуте, Липецке, даже в Антарктиде.

"2025-й — год юбилеев: 80-летие Великой Победы, 70 лет профессиональному празднику — Дню строителя, 60 лет учреждению студенческих строительных отрядов, 25 лет со дня создания Союза строителей Тюменской области. К этим круглым датам и приурочена выставка, призванная славить наш любимый город и труд тюменских строителей, а также популяризировать важную профессию строителя", - отмечают в администрации Тюмени.