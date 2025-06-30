Списки участников "Боевого кадрового резерва" утвердили в Тюмени

15:24 30 июня 2025
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Утвердили два списка участников регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области", сообщил губернатор Александр Моор по итогам состоявшегося заседание Общественного совета проекта.

Первый список – участники программы обучения, в него вошли ветераны специальной военной операции. Второй – участники отложенного обучения, туда включены действующие бойцы.

"Каждый, кто прошел через сито отбора, соответствует строгим требованиям: образование, высокие оценки за собеседование и очный этап. У всех участников есть боевые госнаграды. Для ветеранов с ограниченной мобильностью создадим особые условия. Обучение стартует в августе. Уверен, наши ребята, которые с оружием в руках отстаивали интересы Отечества, добьются успеха и в мирной жизни. Желаю отличных результатов в учёбе и труде на благо региона и России", - отметил Моор.

Теги: Александр Моор , Боевой кадровый резерв , ветераны СВО , кадры
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