Списки участников "Боевого кадрового резерва" утвердили в Тюмени

Утвердили два списка участников регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области", сообщил губернатор Александр Моор по итогам состоявшегося заседание Общественного совета проекта.

Первый список – участники программы обучения, в него вошли ветераны специальной военной операции. Второй – участники отложенного обучения, туда включены действующие бойцы.

"Каждый, кто прошел через сито отбора, соответствует строгим требованиям: образование, высокие оценки за собеседование и очный этап. У всех участников есть боевые госнаграды. Для ветеранов с ограниченной мобильностью создадим особые условия. Обучение стартует в августе. Уверен, наши ребята, которые с оружием в руках отстаивали интересы Отечества, добьются успеха и в мирной жизни. Желаю отличных результатов в учёбе и труде на благо региона и России", - отметил Моор.