Прокуратура забрала у экс-сотрудника Ростехнадзора дом с участком из-за неподтвержденных доходов

Бывший начальник отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора в 2022 году обзавелся за 9,7 млн рублей земельным участком с большим жилым домом, получил более 5 млн рублей на счет в банке и все это имущество оформил на тестя, а кода прокурорская проверка установила эти факты, законность происхождения доходов служащий не подтвердил.

"Прокурор Тюменской области в судебном порядке обратил в доход государства жилой дом, земельный участок и денежные средства в размере более 5 млн рублей. В результате прокурорского вмешательства жилой дом и земельный участок переданы в собственность Российской Федерации. Исполнение судебного решения в части взыскания денежных средств находится на контроле надзорного ведомства", - сообщили в облпрокуратуре.

Сам мужчина в мае был осужден за взяточничество и приговорен к десяти с половиной годам колонии строгого режима. Следствию и суду удалось установить, что с сентября 2017 года по март 2023 года подсудимый принимал "подарки" от представителей экспертных организаций за упрощение формальностей при утверждении заключений экспертиз промышленной безопасности, в частности за содействие в устранении недостатков, обнаруженных в представляемых документах, последующем беспрепятственном и ускоренном внесении таких заключений в соответствующий государственный реестр, как лично подсудимым, так и с привлечением подчиненных ему сотрудников.

Пять взяткодателей осуждены, в отношении троих уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.