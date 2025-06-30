Юные тюменцы могут выиграть призы за творчество на тему спорта

Рисунок: Злата Петрова

В Тюменской области продолжается приём заявок на детский заочный творческий конкурс "ZaСпорт72". Заявки принимаются в электронном виде до 7 июля, оценка и подведение итогов конкурса пройдут до 11 августа.

Принять участие могут занимающиеся в физкультурно-спортивных организациях региона в возрасте от 7 до 17 лет включительно. Конкурс проводится в трёх номинациях:

* Рисунок (для ребят 7-10 лет),

* Фотоколлаж (для ребят 11-14 лет),

* Видеоролик (для ребят 15-17 лет).

Принимаются рисунки, фотоколлажи и видеоролики, выполненные в любой из техник, главное - соответствие тематике конкурса. Жюри будет оценивать также выразительность работы, креативность подачи материала, эстетичность и качество, аккуратность исполнения.

Заявки с конкурсными работами (видеоролик вместе с документами предварительно нужно загрузить в "облако") требуется направить на электронную почту metod-osdushor72@mail.ru с пометкой: Конкурс "ZaСпорт72".

Победители в каждой из номинаций получат по 10 тысяч рублей, второе место - 7 тысяч рублей, третье - 5 тысяч рублей. Также победители и призёры будут занесены Региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области и получат дипломы.

Учредителем конкурса является Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Организатор - Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд (ЦПСР и ССК).

Все подробности - в положении конкурса. Положение вместе образцами заявки и согласий на обработку персональных данных доступно на сайте ЦПСР и ССК.