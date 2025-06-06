В Тюменской облдуме наградили победителей конкурса "Моя законотворческая инициатива"

Дипломы и денежные призы вручили в Тюменской облдуме победителям областного молодежного конкурса "Моя законотворческая инициатива". В этом году он впервые проведен в статусе регионального, организованного Тюменской областной думой совместно с департаментом образования и науки Тюменской области, Тюменским государственным университетом и Тюменским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России".

В оргкомитет конкурса поступило 143 заявки от соискателей со всей области. Эксперты отобрали 119 работ, 47из них оценивались в финале. Большинство участников – учащиеся школ и колледжей, студенты вузов и молодые преподаватели.

Председатель оргкомитета, заместитель главы областного парламента Наталья Шевчик подчеркнула, что большинство работ посвящены вопросам совершенствования законодательства в сфере демографии и поддержки семей с детьми, поддержки участников СВО и членов их семей, защите прав детей-сирот, сохранению культурного наследия. Она отметила качественную подготовку большинства проектов, их практическую направленность. "Мы получили обратную связь с общественностью, из представленных на конкурс работ законодатели могут почерпнуть идеи для будущих законопроектов", - отметила Шевчик.

Депутат Владимир Ульянов отметил роль научных руководителей конкурсантов, которые дали конкурсантам свободу в творчестве: "В некоторых моментах корректировали молодых людей в части юридической техники, но вот именно мысли, идеи отпускали на свободу и конкурсанты здесь в полной мере проявили себя". Он пожелал молодежи не ставить себе пределов, не останавливаться в развитии, в практической работе обращаться к теории права, правовой науке.

Успехи молодежи – это стабильность и процветание государства. Возможно, кто-то из конкурсантов сможет непосредственно участвовать в интересном и ответственном процессе принятия законов. Победители областного конкурса "Моя законотворческая инициатива" получили право участия в деятельности Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе без публичной защиты своих проектов.

По итогам очной защиты победителями признаны 14 работ (17 человек с учетом соавторства). За каждую победившую работу впервые выплачено денежное поощрение.