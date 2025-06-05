Определились победители конкурса "Экспортер года Тюменской области"

Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года Тюменской области" в 2025 году, церемония награждения состоялась 4 июня.
Победители номинаций среди крупных компаний:
Экспортер года в сфере промышленности - "Экспроф"
Экспортер года в сфере машиностроения, а также Ответственный экспортер (ESG) –"ГМС Нефтемаш"
Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) –"Бенат"
Трейдер года – "Бентек"
Победители среди МСП:
Экспортер года в сфере промышленности - "ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ"
Экспортер года в сфере машиностроения - "ТЮМЕНЬМАШЗАВОД"
Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса - "Семенная Лига"
Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)- "ОМЕГА"
Трейдер года - "АЙРОНЭКС"
Экспортер года в сфере услуг - "МИДО"
Экспортер года в сфере инноваций - "ОЙЛ ТЭК"
Прорыв года - "АЙРОНЭКС"
Новая география - "ИНВЕСТПРОЕКТСТРОЙ"
Ответственный экспортер ESG - "ДРИМ"
Лучший экспортер в сфере электронной торговли - ИП Анна Коченова
Лучшая женщина-экспортер - ИП Нелли Гаркуша
Лучший молодой предприниматель-экспортер - ИП Владимир Прошин.
В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области отметили, что конкурс направлен на выявление и поощрение ведущих экспортно-ориентированных компаний региона.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru