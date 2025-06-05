Определились победители конкурса "Экспортер года Тюменской области"

Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года Тюменской области" в 2025 году, церемония награждения состоялась 4 июня.

Победители номинаций среди крупных компаний:

Экспортер года в сфере промышленности - "Экспроф"

Экспортер года в сфере машиностроения, а также Ответственный экспортер (ESG) –"ГМС Нефтемаш"

Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) –"Бенат"

Трейдер года – "Бентек"



Победители среди МСП:

Экспортер года в сфере промышленности - "ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ"

Экспортер года в сфере машиностроения - "ТЮМЕНЬМАШЗАВОД"

Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса - "Семенная Лига"

Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)- "ОМЕГА"

Трейдер года - "АЙРОНЭКС"

Экспортер года в сфере услуг - "МИДО"

Экспортер года в сфере инноваций - "ОЙЛ ТЭК"

Прорыв года - "АЙРОНЭКС"

Новая география - "ИНВЕСТПРОЕКТСТРОЙ"

Ответственный экспортер ESG - "ДРИМ"

Лучший экспортер в сфере электронной торговли - ИП Анна Коченова

Лучшая женщина-экспортер - ИП Нелли Гаркуша

Лучший молодой предприниматель-экспортер - ИП Владимир Прошин.



В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области отметили, что конкурс направлен на выявление и поощрение ведущих экспортно-ориентированных компаний региона.