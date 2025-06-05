Определились победители конкурса "Экспортер года Тюменской области"

11:05 05 июня 2025
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Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года Тюменской области" в 2025 году, церемония награждения состоялась 4 июня. 

Победители номинаций среди крупных компаний: 

Экспортер года в сфере промышленности - "Экспроф" 

Экспортер года в сфере машиностроения, а также Ответственный экспортер (ESG) –"ГМС Нефтемаш" 
Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) –"Бенат" 
Трейдер года – "Бентек" 
 
Победители среди МСП: 

Экспортер года в сфере промышленности - "ТЮМЕНСКИЕ АЭРОЗОЛИ" 
Экспортер года в сфере машиностроения - "ТЮМЕНЬМАШЗАВОД" 
Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса - "Семенная Лига" 
Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)- "ОМЕГА" 
Трейдер года - "АЙРОНЭКС" 
Экспортер года в сфере услуг - "МИДО" 
Экспортер года в сфере инноваций - "ОЙЛ ТЭК" 
Прорыв года - "АЙРОНЭКС" 
Новая география - "ИНВЕСТПРОЕКТСТРОЙ" 
Ответственный экспортер ESG - "ДРИМ" 
Лучший экспортер в сфере электронной торговли - ИП Анна Коченова 
Лучшая женщина-экспортер - ИП Нелли Гаркуша 
Лучший молодой предприниматель-экспортер - ИП Владимир Прошин.
 
В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области отметили, что конкурс направлен на выявление и поощрение ведущих экспортно-ориентированных компаний региона.

Теги: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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