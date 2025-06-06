В Тюмени состоится Всероссийский турнир по настольному теннису

Соревнования "Будущее России на Кубок Губернатора Тюменской области" будут проходить в областной столице с 9 по 12 июня в спортивном комплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1). Начало ежедневно в 10:00.

В турнире примут участие более 300 спортсменов из 18 регионов — юноши и девушки до 14 и до 16 лет. Регион представят порядка 100 ребят.

В этом году турниру исполняется три года. Соревнования входят в единый календарный план Министерства спорта России, на которых можно заработать рейтинговые очки. Они позволят атлетам отобраться в сборные регионов и выступать на крупных стартах.

Церемония награждения состоится 12 июня в 16:00.

Фото - департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области