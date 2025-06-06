Находящимся в тюменском сизо подросткам организовали футбол и мороженое

Победитель и призёр чемпионатов и кубков России, бронзовый призёр международных соревнований серии Karate 1 Premier League, мастер спорта Владимир Калашников сыграл с содержащимся в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Тюменской области подростками в футбол и рассказал им о своей жизни, сообщила пресс-служба УФСИН.
в мероприятии приняли участие несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, а также представители организаций "Движение первых", "Динамо", "Дзержинец" и Общественного совета при УФСИН России по Тюменской области.
В рамках встречи тюменский каратист и спортивный психолог Владимир Калашников рассказал ребятам о своём спортивном
и жизненном пути, ответил на их вопросы. После беседы состоялся товарищеский футбольный матч, в котором приняли участие как гости, так и подростки. В завершение встречи всех ребят поздравили с праздником - Днём защиты детей и вручили им мороженое.
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