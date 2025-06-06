В Заводоуковске подросток украл самокат, чтобы доехать до магазина

16:58 06 июня 2025
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В Заводоуковске задержали юного воришку, который стащил самокат. 

Сегодня в полицию обратился парень 2003 года рождения. Он рассказал, что его самокат, оставленный у гаража, исчез. Полицейские быстро среагировали и нашли самокат у одной из торговых точек — как раз по описанию потерпевшего. 

Дальше дело пошло быстрее: оперативники вышли на след подозреваемого — 16-летнего местного жителя. Парень признался, что проходил мимо гаражей и увидел самокат без присмотра. Убедившись, что никто не смотрит, он решился на кражу. После этого доехал до ближайшего магазина и оставил "добычу" на парковке у входа.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Если его признают виновным, он может получить до 2 лет тюрьмы. 

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