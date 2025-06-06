Ямальский боец сбил дрон из переданного земляками охотничьего ружья и спас сослуживцев

На передовой гладкоствольное оружие – эффективная помощь в борьбе с БПЛА противника. Это подтверждают, в том числе, отзывы ямальских бойцов. Так, вблизи освобожденного Троицкого свою группу спас разведчик из ЯНАО Игорь Айваседо с позывным "Дерзкий". Он сбил украинский FPV-дрон из охотничьего ружья 12-го калибра и сохранил жизни сослуживцев.

Сбор оружия и патронов для нужд ямальских воинов инициировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в январе текущего года, первым передав на фронт свое гладкоствольное ружье. Он уточнил, что у жителей региона на руках насчитывается более 20 тысяч единиц ружей, при этом большая часть хранится в сейфах и не используется. Северяне откликнулись на призыв: с начала года они сдали для бойцов спецоперации 530 охотничьих ружей и более 29 тысяч патронов. Особую активность проявили ямальцы, проживающие в Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое.

Один из участников акции – член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Руслан Франчук, который увлекается охотой уже 13 лет. Его гладкоствольное ружье, полностью соответствующее требованиям, отправлено на передовую.

– Я состою в ветеранской организации, мы занимаемся сбором гуманитарной помощи и юридическим сопровождением бойцов СВО и ветеранов боевых действий. Передача оружия – одна из инициатив округа, которую мы поддерживаем, и призываем всех ямальцев присоединиться к ней, – подчеркнул Руслан Франчук.

Принять участие в сборе гладкоствольного оружия может любой желающий. К акции уже активно подключились коллективы исполнительных органов государственной власти и ведомств Ямала. После обязательной технической проверки весь исправный арсенал получают ямальские военнослужащие. Как отметил заместитель директора департамента региональной безопасности ЯНАО Илья Лян, каждая переданная единица вносит вклад в безопасность бойцов.

Добавим, по распоряжению президента России Владимира Путина процедура передачи оружия для поддержки военнослужащих проходит в упрощенном виде. Для этого достаточно обратиться в ближайшее подразделение Росгвардии по адресам, указанным на официальном сайте ведомства.

Фото администрации города Муравленко