Для миллионов россиян Сбер стал привычным каналом получения госуслуг

Человеку не нужны банковские продукты и госуслуги сами по себе. Ему важно решить свою задачу в конкретной жизненной ситуации: купить квартиру, оформить наследство и так далее. Поэтому всё взаимодействие между государством и бизнесом по этим направлениям должно происходить автоматически, чтобы человек быстро, удобно и безопасно решал свою задачу, заявил директор дивизиона "Государственные продукты и сервисы" Сбербанка Пётр Днепровский на сессии "Государственные услуги по-новому. От многообразия услуг к жизненным ситуациям", которая состоялась на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Сбер одним из первых в стране пошёл по пути предоставления госуслуг, объяснил Пётр Днепровский. Банк развивает это направление уже 8 лет. Всё началось с сервисов оформления пенсии и регистрации на портале Госуслуг через приложение СберБанк Онлайн. И сегодня 45% заявок на получение пенсии оформляется в приложении Сбера, а ещё через него зарегистрировались на "Госуслугах" более 20 млн граждан. Всего за несколько лет банк стал привычным каналом получения госуслуг для миллионов россиян.

Ещё одна распространённая жизненная ситуация — использование материнского капитала при покупке недвижимости. "За 2024 год 131 тысяча наших клиентов воспользовались материнским капиталом и приобрели жильё в ипотеку, не совершая ни одного визита ни в банк, ни в ведомства — быстро и бесшовно", — сообщил Пётр Днепровский.

Кроме того, скоро Сбер запустит сервис для проактивного добавления данных о детях в личный кабинет. "Это позволит при открытии первой детской карты не приходить в офис, бумажное свидетельство о рождении ребёнка не понадобится. В результате у 50 тысяч семей, которые ежемесячно обращаются в банк за этой услугой, высвободится время на более важные дела", — отметил Пётр Днепровский.