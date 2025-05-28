Половина тюменцев не ходит на корпоративы в своей компании

Только 51% тюменцев посещали последний корпоратив в своей компании – таковы данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.



Каждый второй тюменец (54%) в целом доволен корпоративными мероприятиями своего работодателя: 20% относятся к ним с явным энтузиазмом, а 34% — скорее одобряют. 46% работающих оценивают корпоративы негативно: 19% совершенно не любят их, а 27% скорее не в восторге.

Только 51% посещали последний корпоратив в своей компании, каждый третий (33%) отсутствовал по уважительным причинам, а 16% сознательно его прогуляли. Среди тех, кто негативно относится к таким мероприятиям, доля прогульщиков и уважительно отсутствующих в два раза больше (70% против 31% среди любящих корпоративы).

Женщины оказались более лояльны к корпоративам, чем мужчины (мероприятия, организованные компанией, нравятся 63% трудоустроенных жительниц Тюмени и 51% работающих мужчин). Женщины активнее мужчин и посещают корпоративы (56% против 49% соответственно).

Осуждают ли тюменцы тех, кто пропускает корпоративы? 14% — да, 31% — нет. Каждый второй (55%) затруднился с ответом. Закономерно, что чаще всего прогульщиков поддерживают те, кто не любит совместные сборища коллег (53%).

Даты проведения опроса: 5—21 мая 2025 года