Тюменский "Крым" отправляется в Москву

Произведение "Крым" кисти Павла Кузнецова из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения станет частью грандиозной выставки, посвященной фовистам. Открытие намечено в Музее русского импрессионизма, и она продлится до конца сентября 2025 года.

Павел Кузнецов (1878–1968), ученик таких мастеров, как Константин Коровин и Валентин Серова, является одной из ярких фигур русского модернизма. Поездки в Крым, где он работал в 1907–1910 и 1925–1929 годах, оказали значительное влияние на его творчество.

"Яркие, сочные цвета картины напоминают живопись Поля Гогена. Человеческая фигура на полотне теряет индивидуальные черты, становится скорее символом, чем персонажем, а лошадь изображена как условное темное пятно. Такая выразительная стилистика приближает Кузнецова к фовистскому направлению, стремящемуся передать эмоции через цвет и форму", — сообщают в ТМПО.

Выставка в Музее русского импрессионизма объединит работы как французских, так и русских художников-фовистов, открывая зрителям новые грани этого смелого и яркого, порой недооцененного художественного течения.

Справка Newsprom.Ru:

Фовизм — это художественное направление французского постимпрессионизма начала XX века. Некоторые искусствоведы рассматривают фовизм как авангардное искусство, в то время как другие относят его к модернизму. Основные черты живописи фовистов включают использование ярких, насыщенных цветов в контрастных сочетаниях, обобщённые контуры, упрощение форм и отказ от светотеневой моделировки и сложных перспектив.

Фото - департамент культуры Тюменской области.