Две газеты Тюменской области стали призерами конкурса конкурса "10 лучших газет России"

Газеты "Тюменская область сегодня" и "Светлый путь" в престижном журналистском конкурсе "10 лучших газет России 2025" отличились в номинациях "Лучшие инновации" и "Лучшие конкурсы для читателей", сообщили в департаменте общественных связей ТО.

В номинации "Лучшие инновации" одним из сильнейших в России признан опыт "Тюменской области сегодня" за переосмысление печатной газеты. "Вокруг печатной прессы сложилось много мифов про круг читателей, их возраст и интересы, про подачу материалов и их содержание. Команда медиахолдинга, особо отмечу вклад ответственного секретаря Павла Кунцевича и руководителя отдела СММ Полины Смольниковой, проделала огромную работу по отделению представлений от реальности. А главное — оперативно воплотила теоретические выводы в жизнь!" – прокомментировала директор-главный редактор Илона Гимпелевич.

Проект "Дорога к читателю" нижнетавдинского издания "Светлый путь" получил наивысшую оценку в номинации "Лучшие конкурсы для читателей". "Наш проект, в котором читатели оценивали материалы и оставляли отзывы, признан одним из лучших в стране! В этом заслуга всего коллектива, тех, кто помогал воплотить эту идею. Особая благодарность — нашим читателям. Ваши голоса, оценки и отзывы сделали "Дорогу к читателю" настоящим мостом между газетой и аудиторией. Благодаря вам проект ожил, приобрёл форму и смысл", поделился главный редактор газеты "Светлый путь" Иван Князев.

Конкурс учреждён Союзом журналистов России и журналом "Журналистика и медиарынок", его главная цель — сбор и распространение общественно значимого контента.