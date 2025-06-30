До 200 тысяч рублей могут получить компании при создании рабочего места для инвалида

С 2025 года Отделение СФР по Тюменской области компенсирует работодателям расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью - работодатели могут получить субсидии на возмещение затрат на создание и оборудование рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий, имеющих любую группу инвалидности. Размер возмещения составляет до 200 тысяч рублей за одно рабочее место.

В случае создания рабочего места с нуля или его адаптации под нужды гражданина с инвалидностью, организация может получить государственную поддержку в виде возмещения части затрат на соответствующие цели.

Возместить расходы можно на:

приобретение основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели;

монтаж и установку оборудования;

обустройство рабочего места на дому, если характер работы рекомендован индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида и такая форма занятости предусмотрена в трудовом договоре.

Рабочие места оснащают индивидуально под конкретного работника или для группы работников с одинаковыми ограничениями по состоянию здоровья. При этом учитываются индивидуальные программы реабилитации, особенности трудовых обязанностей и последствия профессиональных заболеваний или производственных травм.

Одним из главных требований получения выплаты является занятость инвалида на срок не менее 9 месяцев, что фиксируется в трудовом договоре. Заявление на получение субсидии подается работодателем в службу занятости населения в течение 3 месяцев с момента подписания трудового договора с инвалидом. К заявлению необходимо приложить все документы, подтверждающие расходы на создание или оборудование рабочего места.

После этого служба занятости в течение 15 рабочих дней рассматривает поступившее заявление и проверяет данные по каждому трудоустроенному инвалиду. Специальная комиссия в течение 5 дней с момента получения заявления сверяет копии финансовых документов и документы, подтверждающие затраты на оборудование рабочих мест. При необходимости комиссия имеет право посетить организацию для проверки наличия оборудованного рабочего места, а также соответствия приобретённого оборудования фактическому состоянию.



В случае выполнения всех условий и требований центр занятости согласовывает заявление и направляет его в Отделение СФР по Тюменской области. Если замечаний не возникает, региональное Отделение СФР включает работодателя в реестр для выделения компенсации и в течение 10 рабочих дней перечисляет средства.