В Вагайском районе начал разливаться Иртыш

19:55 14 мая 2024
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Паводок на рее Иртыш добрался до села Большой Карагай Вагайского района, под угрозой подтопления 66 домов, сообщил губернатор Александр Моор.

Губернатор во вторник работал в Вагайском районе, оценил, как идут работы по укреплению защитных сооружений в селе Большой Карагай.

"Этот населенный пункт первым встречает паводок на реке Иртыш. Здесь уже превышена отметка опасного явления. За последние трое суток вода добавила плюс 60 см. И судя по ситуации в селе Усть-Ишим Омской области, которое находится выше по течению, вода продолжит прибывать", - сообщил Моор.

Сейчас все внимание - эвакуации населения из опасной зоны, под угрозой подтопления 66 домов. Также нужно создать запас мешков с грунтом и круглосуточно патрулировать насыпи, отметил глава региона. 

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Теги: Александр Моор , Вагайский район , паводок
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