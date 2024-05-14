В Вагайском районе начал разливаться Иртыш

Паводок на рее Иртыш добрался до села Большой Карагай Вагайского района, под угрозой подтопления 66 домов, сообщил губернатор Александр Моор.

Губернатор во вторник работал в Вагайском районе, оценил, как идут работы по укреплению защитных сооружений в селе Большой Карагай.

"Этот населенный пункт первым встречает паводок на реке Иртыш. Здесь уже превышена отметка опасного явления. За последние трое суток вода добавила плюс 60 см. И судя по ситуации в селе Усть-Ишим Омской области, которое находится выше по течению, вода продолжит прибывать", - сообщил Моор.

Сейчас все внимание - эвакуации населения из опасной зоны, под угрозой подтопления 66 домов. Также нужно создать запас мешков с грунтом и круглосуточно патрулировать насыпи, отметил глава региона.