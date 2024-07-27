В День города тюменцы могут посетить эксклюзивный показ дизайнерской коллекции

18:16 27 июля 2024
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Тюменские модельеры представят эксклюзивный показ в День города на Цветном бульваре. - Главным трендом модного показа станет стиль А-ля Рюс, русский стиль в современной интерпретации, - говорит генеральный директор ЦУМа, член Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Глазунова. - Все наши дизайнеры объединятся, чтобы создать образы, которые популяризируют русскую культуру. Здесь мы видим двойную пользу. Во-первых, есть шанс во всей красе на большой площадке заявить о себе, во-вторых, есть возможность познакомить тюменцев и гостей города в знаменательный праздник с творчеством местных модельеров. Особенно важно это для начинающих. Хороший старт зачастую дает также отличный эмоциональный заряд и дальше заниматься пошивом одежды.

В День дизайнера 2 августа, презентуют новые имена и расскажут о главных тенденциях в мире моды, - говорит управляющий концепт-стор "Смыслы" Снежана Гордеева.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени.

Теги: День города
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