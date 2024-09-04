Инвестиции в основной капитал регионов Урала за полгода превысили 2,3 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал УрФО за первое полугодие 2024 составили более 2,3 трлн рублей. Полпред, врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев отметил, что округ продемонстрировал рост на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Рост инвестиций – один из главных индикаторов развития экономики. Модернизируются промышленные предприятия, создаются новые производственные линии, закупаются машины и оборудование, что в конечном итоге приводит к росту объемов производства и доходов граждан", - прокомментировал Владимир Якушев.
За первое полугодие регионы округа показали рост – от 7% до 39,3%. Наибольшее увеличение отмечено в Свердловской и Курганской областях. При этом две трети инвестиций УрФО приходится на Югру и Ямал, где традиционно рост демонстрируют вложения нефтегазовую отрасль.
В Тюменской области увеличение обусловлено развитием Тобольской промышленной площадки. Драйверами роста на Южном Урале, в Курганской и Свердловской областях стали инвестиции в металлургические и машиностроительные проекты, а также сферу логистики и транспорта.
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