Инвестиции в основной капитал регионов Урала за полгода превысили 2,3 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал УрФО за первое полугодие 2024 составили более 2,3 трлн рублей. Полпред, врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев отметил, что округ продемонстрировал рост на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Рост инвестиций – один из главных индикаторов развития экономики. Модернизируются промышленные предприятия, создаются новые производственные линии, закупаются машины и оборудование, что в конечном итоге приводит к росту объемов производства и доходов граждан", - прокомментировал Владимир Якушев.

За первое полугодие регионы округа показали рост – от 7% до 39,3%. Наибольшее увеличение отмечено в Свердловской и Курганской областях. При этом две трети инвестиций УрФО приходится на Югру и Ямал, где традиционно рост демонстрируют вложения нефтегазовую отрасль.

В Тюменской области увеличение обусловлено развитием Тобольской промышленной площадки. Драйверами роста на Южном Урале, в Курганской и Свердловской областях стали инвестиции в металлургические и машиностроительные проекты, а также сферу логистики и транспорта.