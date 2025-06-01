На черемухе и войлочной вишне появились "стручки"

По мнению специалиста филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Ивана Григорьева, после осмотра кустарников, множество так называемых стручков обнаружено не только на вишне войлочной. Это можно встретить на сливе и алыче. Называется такое явление "кармашки слив". Образования получаются в результате заселения паразитическим грибом рода Тарфина.
Споры болезнетворного грибка перезимовывают на зараженной сливе под чешуйками почек, а весной споры начинают разлетаться с ветром по саду и оседать на соседних деревьях, которые были здоровыми. Мицелий из мест зимовки распространяет болезнь в молодые побеги, проникая в цветки, где нарушает образование завязей, - сообщает АиФ-Тюмень.
Инфицированные завязи становятся уродливыми. Косточки в плодах не развиваются, они становятся надутыми мешочками и несколько изогнутыми. Такие плоды становятся несъедобными.
Для борьбы с грибком необходимо удалить все стручки, которые являют собой неправильно разросшиеся плоды без косточки, срезать наиболее пораженные ветви и сжечь их. После этого необходимо обработать растения медьсодержащими препаратами, например, бордоской жидкостью или препаратом Медея.
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