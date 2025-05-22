Фестиваль #ГородРавных снова пройдет в Тюмени

15:00 22 мая 2025
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Тюменцев приглашают на инклюзивный фестиваль "Город равных", который пройдет на пешеходной улице Дзержинского 10 июня.

Ежегодно фестиваль объединяет инклюзивные творческие коллективы Тюмени, людей с инвалидностью и членов их семей. Он направлен на поддержку и популяризацию инклюзивного творчества, а также формирование позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Гостей и участников фестиваля ждут мастер-классы, концертная программа с участием инклюзивных творческих коллективов, ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, выполненных людьми с инвалидностью.

Мероприятие начнется в 10:00, присоединиться может каждый.

Организаторы - департамент соцразвития Тюменской области и Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов.

Теги: инвалиды , фестиваль
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