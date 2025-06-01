Тюменские предприниматели используют в бизнесе искусственный интеллект

В Тюмени состоялся форум "День предпринимателя – 2025", на площадке представители малого и среднего предпринимательства обсуждали вопросы применения искусственного интеллекта.

Использование ИИ в бизнесе – ключевой навык предпринимательского сообщества: он отвечает новым тенденциям в развитии социальных медиа, помогает автоматизировать производство. При разумном применении технология становится полезным инструментом в работе.

Опытом работы с новой технологией делились специалисты различных организаций. Александр Васин, успешный молодой предприниматель рассказал изданию "Тюменская область сегодня", что уже 10 лет развивает направление по автоматизации бизнеса, и из них полтора года посвятил работе с искусственным интеллектом. Его компания специализируется на разработке цифровых AI-сотрудников, которые помогают реальным специалистам в работе, сообщает Тюменская область сегодня.

– Основная задача заключается в автоматизации общения с клиентами. Мы обучаем искусственный интеллект как полноценного сотрудника компании, передаем ему необходимые знания в конкретной сфере, чтобы он мог эффективно обрабатывать входящий поток клиентов, – объясняет Александр. Инновационный подход не ограничивается только разработкой – сама компания активно использует нейросети в различных направлениях: от маркетинговых стратегий до создания креативных рекламных решений.Преодолевая стереотипы, Александр признается, что и сам изначально относился к ИИ с осторожностью. "Когда эта технология только появилась, я относился к ней с опаской. Но очень быстро стало понятно – внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь неизбежно. Это заставило меня принять новый вызов и глубоко изучить все его особенности".