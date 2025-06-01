Всемирный день без табака отмечают 31 мая

Всемирный день без табака – возможность обратить внимание на проблемы, связанные с табакокурением и его последствиями для здоровья. Привыкание к табаку появляется под воздействием нескольких факторов:

- Никотин, содержащийся в табачных изделиях, вызывает быстрое ощущение удовольствия, что способствует развитию зависимости.

- Социальные факторы играют значительную роль: влияние окружающих, привычки семьи и друзей могут подтолкнуть к началу курения.

3. Психологические факторы, такие как стресс и тревога, могут побуждать людей искать утешение в сигаретах.

- Важно отметить, что как традиционное табакокурение, так и курение электронных сигарет негативно сказываются на состоянии легких. Вдыхание токсичных веществ и химических соединений приводит к воспалению дыхательных путей, снижению функции легких и увеличивает риск развития серьезных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких и рак легких, - говорит Екатерина Асямова, врач-фтизиатр, заведующая дифференциально-диагностическим отделением ОКФЦ.

Профилактика — ключевой аспект в борьбе с табакокурением. Важно проводить образовательные кампании о вреде курения, поддерживать программы по отказу от курения и создавать здоровую атмосферу в обществе, - сообщает Мегатюмень.