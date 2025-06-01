Проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области

Летом тюменские автоинспекторы проведут дополнительные мероприятия по противодействию пьяному вождению. Это связано с тем, что риски управления транспортом в состоянии опьянения в жаркую погоду растут, жители региона проводят время в местах отдыха, в том числе у водоемов, в ряде случаев это заканчивается ездой под воздействием алкоголя и, как следствие - ДТП.

"В июне запланировано проведение трех "сплошных проверок" водителей на трезвость в ряде городов и районов области, а также в Тюмени, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В этом году сотрудниками Госавтоинспекции от управления транспортом отстранены почти две тысячи нетрезвых водителей, в том числе около 200 за повторное пьяное вождение", - сказал Андрей Миллер.

В начале лета пройдут рейды ДПС у садовых товариществ, водоемов, на "дачных" трактах. Сотрудники Госавтоинспекции призывают население к благоразумию на дорогах и трезвому вождению, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.