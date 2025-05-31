Цикл мероприятий по авторским путеводителям организует тюменка

С июля по август автор трех путеводителей по Тюмени Мария Замиралова проведет мероприятия для детей в школе с краеведческим уклоном № 9. Проект она направила на конкурс молодежных инициатив "Моя идея".

"Планирую сделать мастер-классы для детей от 8 до 12 лет. Это такой возраст, когда их можно увлечь определенной тематикой, заинтересовать родным городом", - поделилась Мария Замиралова.

Сейчас у автора создано три путеводителя: "Прыг и Скок в Тюмени", "7 ЧУДЕСных мест Тюмени" и "Прыг и Скок: говорим о тех, кто говорил о Тюмени". Они и лягут в основу мастер-классов. К примеру, пока ребята будут мастерить закладки с лапками птичек, она расскажет о животных, что обитают в регионе. Всего планируется по три занятия в месяц. На завершающем событии юные тюменцы сыграют в настольную игру "Тюмень играючи: Прыг и Скок в городе", благодаря которой закрепят изученный ранее материал по основным достопримечательностям города и исторические фактам, - сообщает Тюменская линия.

"Запросила на конкурсе 149 тыс. рублей, так как понимаю, что самый большой расход у меня – печать путеводителей. Мне хочется, чтобы этот комплект школьники забрали с собой домой. Так они почувствуют себя экскурсоводами, расскажут об интересных местах своим родственникам", - добавила Мария.