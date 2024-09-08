Стало известно, какие специалисты транспортной сферы требуются в Тюменской области

В регионе востребованы специалисты в транспортной сфере. Найти работу могут 1 тыс. 379 водителей автомобилей, им предлагают зарплату до 52 тыс. рублей. Водителям автобусов – до 43 тыс. 180 руб., открыто 267 вакансий.

85 соискателей могут стать проводниками пассажирского вагона, заработок для специалистов – до 46 тыс. 667 руб.

Есть 11 вакансий для дежурных по железнодорожной станции, для них зарплата до 59 тыс. 600 руб. Еще 13 – для составителей поездов с доходом до 67 тыс. 538 руб.

Организации примут шесть капитанов, им готовы платить до 95 тыс. 792 руб. А также пятерых бортпроводников с заработком до 80 тыс. руб.

Всего в банке службы занятости Тюменской области более 31,6 тысячи вакансий по 174 рабочим специальностям и 225 профессиям служащих, сообщает Вслух.ру.