Тобольские врачи начали проводить новый вид операций

Впервые в тобольской областной больнице №3 начали проводить лапароскопические операции по закрытию кишечных свищей. Метод, внедренный заведующим отделением гнойной хирургии Игорем Амелиным, стал важным шагом в оказании медицинской помощи.



Кишечные свищи - патология, связанная с опасностью инфекционных осложнений и нарушением нормального функционирования организма. Ранее для их лечения применялся традиционный метод с широким хирургическим доступом, который, хотя и был эффективным, имел свои недостатки: большие разрезы, повышенный риск инфекции, сильный болевой синдром и длительный восстановительный период, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск)

— Лапароскопия позволяет нам выполнять операции с минимальным вмешательством, что значительно снижает риски для пациентов, уменьшает послеоперационные боли и сокращает время на восстановление. Благодаря этому методу, мы можем быстрее возвращать пациентов к привычному образу жизни и обеспечивать более высокое качество медицинской помощи. Для нас, врачей, это важный инструмент, который помогает лечить эффективнее и безопаснее, — подчеркнул Игорь Амелин.