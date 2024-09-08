Один лесной пожар ликвидировали в Тюменской области за сутки

В субботу в Тюменской области был ликвидирован один лесной пожар, на утро воскресенья пожаров в лесах региона не зарегистрировано, сообщает деплеса ТО.

"На 8 утра 8 сентября по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области действующих лесных пожаров нет. За прошедшие сутки новых лесных пожаров не зафиксировано, ликвидирован 1 лесной пожар на площади 1,9 га", - указано в сообщении.

8 сентября в Тюменской авиазоне установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах - I класс (опасности нет).

9 сентября в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тобольской и Уватской - I класс (опасности нет).

10 сентября в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах прогнозируется II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тобольской авиазоне - I класс (опасности нет).