Тюменцы могут помочь малышам стрижей отправиться в свой первый полет

Стаи стрижей уже улетели в теплые края, а малыши, которые по каким-то причинам не успели встать на крыло, не смогут подняться в небо в Тюменской области.

Как рассказали в Тюменском отделении Союза охраны птиц России, для опоздавших птенцов будет организован "Стрижиный поезд", он отправится в сторону Самары 12 сентября 2024 года. Тюменцев, которые сейчас выхаживают и подращивают стрижей, в том числе с погрешностями в оперении (например, обломлена какая-то часть пера), просят откликнуться в официальной группе соцсети "ВКонтакте".

Стрижей-опоздашек ждет большое путешествие к месту выпуска, поскольку в сибирских условиях сделать это проблематично.

– Во-первых, взрослые стрижи улетели из нашего города по направлению в жаркую Африку в первой половине августа, оставив свое не доращенное потомство. Во-вторых, температуры, особенно ночные, резко упали, стало холодно и ветрено, в таких условиях выпуск птиц невозможен, – рассказали орнитологи.

Стриже-мам просят сообщить о малышах, чтобы обеспечить им жизнь среди сородичей, сообщает Тюменская область сегодня.