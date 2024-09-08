В Тюменской области стартовал Единый день голосования

Сегодня, 8 сентября 2024 года, свои двери для избирателей открыли 113 избирательных участков Тюменской области, каждый из которых ждёт избирателей с 8.00 до 20.00, сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

В Единый день голосования в Тюменской области проходит 40 избирательных кампаний, более 100 тысячам избирателей предстоит выбрать 196 депутатов муниципального уровня.

Накануне в регионе состоялось досрочное голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. В нем приняли участие 3 279 избирателей, что составляет 3,28% от их общего числа.

С 28 августа по 7 сентября 2024 года голосовать досрочно имели право те граждане, которые 8 сентября по уважительной причине не смогли посетить свой избирательный участок - для этого им нужно было обратиться в свою участковую избирательную комиссию и написать соответствующее заявление.