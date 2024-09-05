Тюменские поисковики на летней "Вахте памяти" обнаружили останки 180 красноармейцев

С 19 июля по 2 сентября на местах сражений Великой Отечественной войны поисковые отряды Тюменской области вели работу по поиску останков павших бойцов Красной армии. В летнем этапе полевого сезона приняли участие более 100 поисковиков из Тюмени и Уватского района. Им удалось найти и поднять 180 военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе Тюменского областного поискового центра.

На протяжении всего сезона участники поискового отряда "Феникс", действующего на базе "Газпром добыча Надым", работали в Псковской области. Ключевым направлением экспедиции стал авиапоиск.

"Провели разведку на реках и озёрах Псковской области с применением водолазного оборудования и подводного дрона. Наши бойцы работали на местах крушения советского истребителя ЯК и бомбардировщиков Ар-2 и СБ", - отметил руководитель "Феникса" Денис Суворов.

Поисковики из отряда "Югра" поселка Туртас традиционно работали в Ржевском районе Тверской области. Им удалось обнаружить 122 бойца 178-й стрелковой дивизии, погибших при эвакуации с поля боя. Как отметила руководитель отряда Татьяна Кухаренко, поисковики нашли два солдатских медальона, но их бумажные вкладыши, по которым можно установить данные военнослужащих, сгнили.

Тюменский сводный поисковый отряд "Десант памяти" участвовал в Международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" на территории Барятинского района Калужской области, а также в деревне Мясной Бор Новгородской области совместно с участниками Поисковой экспедиции "Долина" памяти Н.И. Орлова. Тюменцам удалось поднять останки двух защитников нашей Родины и одну капсулу медальона, которая оказалась пустой.

"В экспедиции в Калужской области посчастливилось побывать участникам программы "Медиа & поиск" - ребятам, которые обучаются информационной работе. Они фотографировали, снимали видео, делали новостные публикации в полевых условиях - это отличный опыт для поисковиков современного поколения", - поделилась специалист Областного поискового центра им. Артура Ольховского Валерия Ивановская.

Воспитанники военно-поискового отряда "Кречет" обнаружили останки 56 советских воинов, служивших в 252-й стрелковой дивизии. Поисковики нашли при поднятых бойцах Красной армии 8 солдатских медальонов и ладанку. По ним удалось установить сведения о четырех военнослужащих. Сейчас 3 бумажных вкладыша и подписанная ложка находятся на экспертизе.

Установленные данные бойцов:

Костин Александр Александрович, 1906 г.р, г. Москва. Место призыва: Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н. Последнее место службы: п/п 815 п/я 25. Причина выбытия: пропал без вести в августе 1941 г.

Годаренко Николай Лаврентьевич, 1919 г. р., Казахская ССР, Кустанайская обл., Тарановский р-н, с. Оренбургское. Дата и место призыва: 27.09.1940 г., Каскеленский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Каскеленский р-н. Воинское звание: мл. сержант

Шепелев Иван Прок., 1913 г. р., Московская обл. Место призыва: Скопинский ГВК, Московская обл., Скопинский р-н. Причина выбытия: пропал без вести в августе 1941 г.

Волков Иван Васильевич, 1910 г. р., Чувашская АССР, Калининский р-н, д. Большие Яуши. Семья: Волкова (данные устанавливаются).

Поиск родственников найденных бойцов РККА продолжается. Любую информацию о военнослужащих и их родных можно отправлять в Тюменский областной поисковый центр имени Артура Ольховского по тел.: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru.

Летние экспедиции прошли при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта Областного поискового центра имени Артура Ольховского "Сохраняя память".