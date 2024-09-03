В память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в Тюмени высадят цветы

В Тюмени на Цветном бульваре высадят крокусы в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", акция пройдет 10 сентября в 11:40.

Активисты "Движения первых" высадят 145 луковиц крокусов – именно столько человек погибли в результате теракта 22 марта 2023 года. Взойдут они в апреле следующего года.

Увидеть их можно будет в клумбе Памяти на Цветном бульваре. Эта клумба была создана участниками Движения Первых в июне, по инициативе школьницы Анастасии Жуковой.