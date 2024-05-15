Тюменские студенты помогают Ишимскому району в разборе временных дамб

Студенты Тюменского государственного аграрного университета с 13 мая работают в Ишимском районе на разборе временных защитных сооружений, сообщил глава района Сергей Ломовцев.

"В первый же день приезда тюменские студенты завершили разбор мешков с песком в поселке Плодопитомник и деревне Макарова. Видно, что ребята стараются, работают с полной отдачей и быстро справляются с поставленными задачами. Сегодня в деревне Большой Остров, ребята продолжили работу. ...Искренне благодарю волонтёров за их самоотверженный труд и неравнодушие. Когда люди объединяют свои усилия, можно сделать невероятные вещи и преодолеть любые трудности", - отметил Ломовцев.

В числе 50 студентов-добровольцев работает одна девушка, по ее словам, она не могла остаться в стороне и вместе с парнями отправилась на устранение последствий паводка в район. Она помогает срезать и собирать мешки, оставшиеся после песка.