Тюменские студенты помогают Ишимскому району в разборе временных дамб

20:00 14 мая 2024
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Студенты Тюменского государственного аграрного университета с 13 мая работают в Ишимском районе на разборе временных защитных сооружений, сообщил глава района Сергей Ломовцев. 

"В первый же день приезда тюменские студенты завершили разбор мешков с песком в поселке Плодопитомник и деревне Макарова. Видно, что ребята стараются, работают с полной отдачей и быстро справляются с поставленными задачами. Сегодня в деревне Большой Остров, ребята продолжили работу. ...Искренне благодарю волонтёров за их самоотверженный труд и неравнодушие. Когда люди объединяют свои усилия, можно сделать невероятные вещи и преодолеть любые трудности", - отметил Ломовцев.

В числе 50 студентов-добровольцев работает одна девушка, по ее словам, она  не могла остаться в стороне и вместе с парнями отправилась на устранение последствий паводка в район. Она помогает срезать и собирать мешки, оставшиеся после песка.

 

Теги: добровольцы , Ишимский район , паводок , студенты
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