Около 4 тонн овощей, круп и воды отправило в Викуловский район реготделение "Ассамблеи народов России"

Почти 4 тонны продуктов отправили в пострадавший от паводка Викуловский район представители тюменского регионального отделения "Ассамблеи народов России", в составе гумгруза - по тонне питьевой воды и картофеля, более 300 кг лука, 150 кг капусты, 200 кг моркови, а также крупы, каши и макароны.

"Сегодня пункты временного размещения обеспечены всем необходимым, поэтому гуманитарную помощь мы адресно передадим жителям отдаленных сел Викуловского района, которые из-за паводка оказались отрезанными от большой земли", - рассказал замглавы Викуловского района Олег Серебряков.

Большой вклад в сбор гуманитарной помощи внесли представители азербайджанской диаспоры Тюменской области. "Везем полную ГАЗель продуктов. Считаем, что помогать нуждающимся – это наш долг. Мы регулярно оказываем помощь бойцам СВО, а сегодня в связи с паводком тоже не остаемся в стороне. Мы все живем на тюменской земле, работаем, развиваем наш регион, поэтому считаем, что нужно не только брать, но и уметь отдавать, помогать", - сообщил з аместитель председателя областной общественной организации объединения народов Азербайджана "Одлар Юрду" Мунис Мобил оглы Мустафаев.