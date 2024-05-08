Ишим пошел на спад во всех муниципалитетах Тюменской области

Уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области впервые с начала паводка снизился на всех гидропостах.

По данным информационного центра правительства региона на 6.00 мск 8 мая за последние сутки:

- 4 см, до 807 см, в селе Ильинка Казанского района;

- 16 см, до 962 см, в городе Ишиме;

- 13 см, до 1198 см, в селе Абатское;

- 4 см, до 1164 см, в селе Викулово.

Везде уровень еще превышает критическую отметку опасного явления, но в Казанском районе уже начали проводить дезинфекцию домов и территорий, где отходит вода, проводят обработки против грызунов и насекомых. В Ишиме начали уборку нанесенного большой водой мусора и мешков с песком с набережной и других мест, где миновала угроза подтопления.