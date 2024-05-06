Ишим пошел на спад, а Тобол проявил себя в пригороде Заводоуковска с неожиданной стороны

Река Ишим в Тюменской области еще прибывает в Викуловском районе, в остальных уже пошла на спад, река Тобол продолжает разливаться по пойме, а в Заводоуковском городом округе пошла по старому руслу и отрезала от большой земли несколько населенных пунктов. О паводковой обстановке в регионе сообщил 6 мая губернатор Александр Моор.

В Викуловском районе вода в реке Ишим по-прежнему прибывает. Рекорд 2017 года в селе Викулово превышен на 71 см. Нагрузка на дамбы и насыпи большая, поэтому основное внимание уделяется патрулированию и своевременному устранению протечек. Особенность района – большое количество лодочных переправ. Маршруты некоторых очень протяженные, доходит до 30 км. Район обеспечен лодками, составлено расписание.

На реке Тобол в Заводоуковском городском округе – большая вода. Рекордный уровень 2016 года здесь превышен больше чем на метр. В муниципалитете подтоплено несколько участков дорог. Жителей отрезанных населенных пунктов до "большой земли" перевозит спецтранспорт. В остальных муниципалитетах, расположенных в русле реки Тобол, ситуация пока спокойная.

В реке Ишим устойчивое снижение уровня воды наблюдается в Казанском, Ишимском, Абатском районах, городе Ишиме. Угроза для федеральной трассы исчезнет, когда в селе Абатское река Ишим снизится примерно еще на 70 см. В Казанском районе от воды освобождаются первые домовладения. В ближайшее время там приступят к обязательной после наводнения санитарной обработке.