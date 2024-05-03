Волонтеры Тюмени продолжают сбор гумпомощи для ПВР и работающих на паводках добровольцев

В Тюмени работают 5 пунктов приема по сбору гуманитарной помощи для волонтеров, участвующих в ликвидации паводков, а также граждан, находящихся в пунктах временного размещения.

Предметы первой необходимости принимаются ежедневно, с 9.00 до 19.00, в том числе в выходные, с 9.00 до 19.00 по следующим адресам:

📍ул. Челюскинцев, 46 (ДТиС "Пионер")

📍ул. Геологоразведчиков, 14 а (РСРЦН "Семья")

📍ул. Дзержинского, 30 ("В доме Буркова")

📍ул. Мельничная, 1 ("КДТ Кижеватова")

📍ул. Белинского, 12/7 (ДЮЦ "Фортуна")

Волонтерам, участвующим в ликвидации паводков, требуются:

- Фонарь прожекторный (ручной фонарь).

- Лента клеящая армированная 50*50м КРЕПЫЖ.

- Ремкомплект для лодок ПВХ.

- Фонари налобные.

- Батарейки ААА (мизинчиковые).

- Полукомбинезон рыбацкий.

- Перчатки АЛЬФА 100 (резиновые, плотные).

Для пунктов временного размещения нужны: раскладушки, постельное белье, подушки, матрасы, одеяла, пледы, полотенца, гигиенические наборы для взрослых и детей.

По вопросам работы пунктов сбора гуманитарной помощи обращаться по телефонам: 89199526414, Анастасия Баканова, координатор регионального Штаба "МЫВМЕСТЕ"; 8 (3452) 29-03-01, региональный Штаб "МЫВМЕСТЕ".