Волонтеры Тюмени продолжают сбор гумпомощи для ПВР и работающих на паводках добровольцев

В Тюмени работают 5 пунктов приема по сбору гуманитарной помощи для волонтеров, участвующих в ликвидации паводков, а также граждан, находящихся в пунктах временного размещения.
Предметы первой необходимости принимаются ежедневно, с 9.00 до 19.00, в том числе в выходные, с 9.00 до 19.00 по следующим адресам:
📍ул. Челюскинцев, 46 (ДТиС "Пионер")
📍ул. Геологоразведчиков, 14 а (РСРЦН "Семья")
📍ул. Дзержинского, 30 ("В доме Буркова")
📍ул. Мельничная, 1 ("КДТ Кижеватова")
📍ул. Белинского, 12/7 (ДЮЦ "Фортуна")
Волонтерам, участвующим в ликвидации паводков, требуются:
- Фонарь прожекторный (ручной фонарь).
- Лента клеящая армированная 50*50м КРЕПЫЖ.
- Ремкомплект для лодок ПВХ.
- Фонари налобные.
- Батарейки ААА (мизинчиковые).
- Полукомбинезон рыбацкий.
- Перчатки АЛЬФА 100 (резиновые, плотные).
Для пунктов временного размещения нужны: раскладушки, постельное белье, подушки, матрасы, одеяла, пледы, полотенца, гигиенические наборы для взрослых и детей.
По вопросам работы пунктов сбора гуманитарной помощи обращаться по телефонам: 89199526414, Анастасия Баканова, координатор регионального Штаба "МЫВМЕСТЕ"; 8 (3452) 29-03-01, региональный Штаб "МЫВМЕСТЕ".
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