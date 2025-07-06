Второе место в стране по динамике оптовой торговли занимает Тюменская область

653 млрд 806,3 млн рублей составил оборот оптовой торговли в Тюменской области за январь-май 2025 года.

По данным Росстата, за один год он увеличился на 58,7%. По динамике регион на втором месте в России после республики Ингушетия, где прирост - 60,1%.

В абсолютных цифрах Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе после Свердловской и Челябинской областей. Положительная динамика, кроме Тюменской, была в Свердловской и Курганской областях — 2,9% и 2,8% соответственно.



В целом по России оборот оптовой торговли составил 63 трлн 074,4 млрд рублей, это на 3,3% меньше, чем годом ранее. В УрФО оборот оценен в 4 трлн 497 млрд 245,5 млн рублей, что на 2,6% выше прошлогоднего показателя, - сообщает Вслух.ру.