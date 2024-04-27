В Абатске объявлена экстренная эвакуация

Экстренная эвакуация объявлена в селе Абатское, где уровень воды в реке Ишим достиг отметки 1197 см. Из-за реальной угрозы затопления жителей просят срочно покинуть дома, предварительно выключив свет и газ.

Глава района Игорь Васильев пояснил ситуацию в официальном обращении:

Дорогие земляки, высокий уровень воды в реке Ишим достиг небывалой отметки 11 метров 97 сантиметров, и вода продолжает прибывать. Под удар стихии попали 22 населенных пункта нашего района и районный центр. Ранее мы оповестили всех жителей, чьи домовладения подпадают под подтопление и затопление, о необходимости эвакуировать имущество, животных, но самое главное – людей. Затем, по мере приближения опасности, мы начали эвакуационные мероприятия в селе Абатское. Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села.

Прошу вас, односельчане, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, возьмите документы, ценные вещи, белье и лекарства, прибудьте на пункт сбора или ПВР. Отключите электричество, газ в доме. Соблюдайте спокойствие.

Адреса ПВР опубликованы на сайте паводок72.рф. Горячая линия по вопросам паводка: 122 (кнопка 3) работает круглосуточно.