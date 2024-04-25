Губернатор: ситуация с паводком в Тюменской области остается сложной

Ситуация с паводком в Тюменской области на 25 апреля остается сложной. Только за последние сутки река Ишим у села Абатское поднялась на 2 метра, ее уровень составляет 1129 см, - об этом пишет в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень – Омск. За последние трое суток подъем составил больше 4 метров. До рекордного уровня 2017 года остается всего 19 см. Судя по всему, уже сегодня это максимальное значение будет побито. Все работы по укреплению насыпей завершены. Сделан большой запас мешков с грунтом – заготовлено 109 тысяч штук.

В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Нынешний паводок будет очень растянут по времени.

На Тоболе, в районе села Упорово, сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино пик паводка – завтра.

Принято 103 заявления на выплаты на первоочередные нужды, 101 семья получила деньги.

Кроме этого, в Тюменской области сегодня начала работу горячая линия по поддержке предпринимателей, пострадавших в результате паводка. Получить консультацию можно в Центре "Мой бизнес" или по телефону горячей линии: 8-932-479-34-33 (работает круглосуточно).