При переезде из-за рубежа новые жители Тюменской области выбирают Ялуторовск, Заводоуковск и Ишим

Госпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом" действует с 2013 года. За это время в наш регион прибыли более трех тысяч соотечественников и членов их семей. Наиболее востребованные территории вселения в 2024 году — Ялуторовск, Заводоуковский городской округ, Ишим.

На фото - Вильма Фогель, как участник программы она приехала жить в Ялуторовск, с апреля 2024 года работает ветеринарным врачом в организации "Приозерное" Ялуторовского района.

"Благодаря программе я смогла осуществить свою мечту - теперь я живу и работаю в России. Кроме любимой работы мне помогли с жильем. Я хочу выразить огромную благодарность всем специалистам за оказанную помощь и поддержку", - поделилась с нами Вильма.

Подробнее об участии в программе можно узнать на сайте "Переселение соотечественников в Тюменскую область". Получить консультацию у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области можно по телефонам (3452) 42-60-33, 42-61-26.