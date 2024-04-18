В Казанской районе подъем воды приближается к пику, подтоплен 91 дом

В Казанском районе самая напряженная ситуация, в самом населенном пункте Казанское. Там была за буквально два дня увеличена дамба, выложена мешками. И сейчас как раз самый высокий уровень воды. "На 18:00 (16.00 мск) подтоплен 91 дом в нескольких населенных пунктах. Наверное, как раз в Казанском районе как раз самая напряженная ситуация", - сказал губернатор Моор в эфире телеканала "Россия 24".

В Ишиме большую воду ждут через 3-5 дней. Продолжается укрепление и наращивание гидротехнических сооружений. Людей и техники хватает.

"Мы концентрируем наши усилия на тех муниципалитетах, которые первые будут встречать большую воду", – подчеркнул губернатор.