Глава МЧС: в Тюменской области под подтопление могут попасть 94 населенных пункта

18:43 17 апреля 2024
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Глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом Путиным заявил, что в реках Ишим и Тобол на территории Тюменской области может резко подняться уровень воды. В случае развития событий по худшему сценарию в зоне подтопления могут оказаться 94 населенных пункта, в которых проживают более 31 тысячи человек.

Для приема эвакуированных готовы 77 ПВР на 11 тысяч человек, по всей области  - 402 ПВР более чем на 85 тысяч.

Теги: МЧС , паводок
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