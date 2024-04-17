Глава МЧС: в Тюменской области под подтопление могут попасть 94 населенных пункта

Глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом Путиным заявил, что в реках Ишим и Тобол на территории Тюменской области может резко подняться уровень воды. В случае развития событий по худшему сценарию в зоне подтопления могут оказаться 94 населенных пункта, в которых проживают более 31 тысячи человек.
Для приема эвакуированных готовы 77 ПВР на 11 тысяч человек, по всей области - 402 ПВР более чем на 85 тысяч.
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