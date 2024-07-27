Уникальности дому придадут фактурные картины

По словам художницы Анны Афанасьевой, фактурное творчество объединяет искусство и ремесло. Ручное производство сочетается с творческим отражением души мастера, а в каждой картине своя изюминка. Элементами работы могут стать лесной мох, кора дерева, песок и другие природные материалы.

– Создание фактурной картины дает человеку гармонию в душе. Это настоящая арт-терапия: если расслабиться и разрешить себе творить пространство и несуществующую реальность, то уходят зажимы, рамки, запреты, появляется уверенность, спокойствие и радость в жизни, – убеждена Анна Афанасьева.

Осваивать искусство создания фактурных картин просто. Первые уроки по этой технике большинству даются несложно, а идеи приходят спонтанно. Вдохновение можно черпать из разных источников, особенно, из природы, сообщает Тюменская область сегодня.

– Необычные цвета в закатах и рассветах, отражение в лужах, проявившаяся ржавчина на поверхности металла, облупившаяся краска на заборе, кора дерева – этот список можно продолжать до бесконечности, – отмечает мастер.