В Казанском районе эвакуировали 435 человек из зоны паводка

В Казанском районе, который первым попадает под подтопление от реки Ишим, специалисты МЧС наращивают высоту дамбы. Уже эвакуированы 435 человек, в том числе 100 детей. Эвакуация продолжается, с пострадавшими работают психологи МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром сообщалось, что вода уже подступает к дамбе села Казанское, срочная эвакуация со вторника проводится в 15 населённых пунктах района.