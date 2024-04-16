Школьники Ишимского, Казанского и Упоровского районов перешли на дистант

15:16 16 апреля 2024
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Учащиеся с 1 по 11 классы Ишимского, Казанского и Упоровского районов, а также Ишима, с 17 апреля до стабилизации паводковой ситуации будут учиться дистанционно. 

Для школьников из подтопляемых населенных пунктов созданы условия для обучения в дистанционной форме по месту пребывания. Педагогические коллективы готовы к реализации образовательных программ. Проводится необходимая информационно-разъяснительная работа с родителями.

На особом контроле находятся Абатский, Викуловский, Исетский, Ялуторовский, Ярковский, Тобольский районы, город Ялуторовск. В указанных территориях образовательный процесс пока идет в обычном режиме. В случае изменения ситуации, школы готовы оперативно перейти на дистант, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Теги: образование , паводок
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