Моор: жители Казанского, Ишимского районов и города Ишима должны срочно эвакуироваться

В Казанском, Ишимском районах и городе Ишиме началась срочная эвакуация населения из зон вероятного затопления, всех призывают переселиться в безопасные места к родне или в ПВР.

Мы сразу начали подготовку к паводку, увеличили насыпи, заготовили мешки с песком, проверили готовность пунктов временного размещения населения. Но вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше. Существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество потопляемых населенных пунктов. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дам или перелива через них. Поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения.

Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место к родственникам или в ПВР, там мы обеспечим вас всех необходимым.

По всем вопросам звоните на горячую линию 122. Сегодня она начала работу в круглосуточном режиме. Ситуация очень серьезная. Наша главная задача - сохранить ваши жизни.