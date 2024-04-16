Моор призвал ишимцев срочно покинуть зоны возможного подтопления

Губернатор Тюменской области Александр Моор из Ишима вместе с полпредом Президента в Уральском федеральном округе провел оперативный штаб по подготовке к паводку в Тюменской области, по итогам которого призвал местных жителей срочно покинуть дома, расположенные в зоне вероятного подтопления.

Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля. ... Обращаюсь к жителям: наши специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Вы знаете о грозящей опасности. Лично оповестили каждого. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место – к родственникам или в ПВР. Обеспечим вас всем необходимым.

Главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, поручено организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления.